Абдулазиз Камилов посетит Китай с официальным визитом

Источник: Podrobno.uz

« 6—7 февраля 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

В программе визита встречи и переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, руководителями ряда министерств и ведомств, отмечают в министерстве.