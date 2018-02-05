Абдулазиз Камилов посетит Китай с официальным визитом
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с официальным визитом Китай, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с официальным визитом Китай, сообщает
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В программе визита встречи и переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, руководителями ряда министерств и ведомств, отмечают в министерстве.
Глава МИД Узбекистана планирует обсудить перспективы дальнейшей активизации
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