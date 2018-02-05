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21:49 (мск), источник: Podrobno.uz

Абдулазиз Камилов посетит Китай с официальным визитом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с официальным визитом Китай, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

«6—7 февраля 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

В программе визита встречи и переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, руководителями ряда министерств и ведомств, отмечают в министерстве.

Глава МИД Узбекистана планирует обсудить перспективы дальнейшей активизации узбекско-китайского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменяться мнениями по региональной и международной проблематике.

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