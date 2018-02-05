Когда состоятся переговоры между представителями Кишинева и Тирасполя

Источник: Sputnik.md

Об этом сообщила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на встрече с спецпредставителем Российской Федерации по вопросам приднестровского урегулирования Сергеем Губаревым.

По данным пресс-службы бюро по реинтеграции Молдовы, стороны обсудили аспекты диалога между Кишиневом и Тирасполем, текущую ситуацию в зоне безопасности и эффективность работы Объединенной контрольной комиссии.

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Губарев поздравил Лесник со вступлением в должность и отметил результаты, достигнутые в переговорном процессе в прошлом году, что в значительной степени улучшит жизнь населения обоих берегов Днестра.

«Вице-премьер обозначила важность пошаговой реализации договоренностей, достигнутых в 2017 году, концентрации внимания на решении других важных проблем, удерживании конструктивной динамики на всех переговорных площадках по приднестровскому урегулированию, отметив, что во второй декаде февраля состоится первая официальная встреча на уровне политических представителей Кишинева и Тирасполя», — сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции.