Российский военный транспортник приземлился в Турции
Российский
Российский
Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.
Канал связывает прибытие самолета именно в этот район Турции с инцидентом с российским штурмовиком Су-25, который был сбит в провинции Идлиб.
Штурмовик сбили 3 февраля. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота самолета с боевиками.
Су-25 поразили с помощью переносного
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