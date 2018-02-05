Российский военный транспортник приземлился в Турции

Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.

Канал связывает прибытие самолета именно в этот район Турции с инцидентом с российским штурмовиком Су-25, который был сбит в провинции Идлиб.

Штурмовик сбили 3 февраля. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота самолета с боевиками.