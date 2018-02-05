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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский военный транспортник приземлился в Турции

Российский военно-транспортный самолет Ан-72 (RF-72949) заметили на аэродроме Хатай в турецком районе Антакья, который граничит с сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий ситуацию на Ближнем Востоке.

Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.

Канал связывает прибытие самолета именно в этот район Турции с инцидентом с российским штурмовиком Су-25, который был сбит в провинции Идлиб.

Штурмовик сбили 3 февраля. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота самолета с боевиками.

Су-25 поразили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). К террористам он, по словам сенатора Игоря Морозова, мог попасть со склада в Винницкой области Украины.

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14:42 (мск)© Ньюстюб
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