Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Источник: РИА Новости

«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства», — говорится в тексте указа.

Постановление вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.

В понедельник в Дагестане сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Они проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ.

У всех четырех чиновников прошли обыски. У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.