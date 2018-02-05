Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики
МАХАЧКАЛА, 5 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.
МАХАЧКАЛА, 5 фев — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.
«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства», — говорится в тексте указа.
Постановление вступает в силу в день его подписания — 5 февраля.
В понедельник в Дагестане сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио
Они проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ.
У всех четырех чиновников прошли обыски. У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.
В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.
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