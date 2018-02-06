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11:01 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников: «Промышленности региона нужны новые кадры»

Заседание совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций провел 6 февраля врио губернатора Андрей Травников.

Источник: РИА "Новости"

Участники заседания рассмотрели вопросы реализации мероприятий «дорожной карты», внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области, ход выполнения мероприятий по формированию региональной системы профессиональных квалификаций.

Открывая заседание, врио губернатора Андрей Травников отметил, что Новосибирская область входит в число 20 пилотных регионов России, где тестируется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Соответствующее соглашение регион заключил с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Вордскилз Россия».

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«Экономике, промышленности нужны новые кадры — активные, владеющие современными технологиями и знаниями, готовые к инновациям, постоянному повышению квалификации в соответствии с запросами времени. И мы рассчитываем, что внедрение нового кадрового стандарта поможет нам обеспечить предприятия именно такими профессионалами высокого класса», — подчеркнул Андрей Травников.

О реализации плана мероприятий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в нашем регионе доложил исполняющий обязанности министра образования науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он сообщил, что в регионе выстроена эффективная система взаимодействия учреждений среднего профессионального образования с работодателями — заказчиками кадров, сформирована новая инфраструктура подготовки кадров, которая включает 20 ресурсных центров, 17 отраслевых советов, 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций.

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В Новосибирской области активно развивается движение WorldSkills — сегодня регион имеет опыт проведения четырех региональных чемпионатов, опыт участия в четырех Национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. При этом ежегодно увеличивается число конкурсных компетенций и количество участников: с 10 компетенций и 94 участников в 2014 году до 50 компетенций и 507 участников на проходящем в эти дни пятом региональном чемпионате.

Об успехах региона также свидетельствуют результаты участия региональной команды в Национальных чемпионатах: с 2015 года команда Новосибирской области входит в десятку лучших в медальном зачете регионов России. С 2015 года представители системы СПО Новосибирской области являются членами национальной сборной России по профессиональному мастерству и ежегодно участвуют в ее составе в международных (мировых и европейских) чемпионатах по профессиональному мастерству. Так на Мировом чемпионате 2017 года, проходившем в октябре в Абу-Даби, студент Новосибирского строительно-монтажного колледжа Роман Глазунов завоевал медальон за профессионализм по компетенции «Электромонтаж».

Как было отмечено в ходе заседания, все это свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки кадров в региональной системе среднего профессионального образования, что подтверждается и результатами опроса работодателей об удовлетворенности качеством подготовки выпускников.

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