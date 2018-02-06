Экс-министр обороны США назвал Назарбаева лидером в деле ядерного разоружения

Бывший министр обороны США Уильям Перри назвал Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лидером в деле ядерного разоружения. Об этом он заявил в Москве во время презентации своей книги «Мой путь по краю ядерной бездны», сообщает сайт Посольства Казахстана в России.

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«Я считаю, что Казахстан является одной из ведущих стран во всём мире, который ведёт нашу планету к безъядерном миру. В 1994 году Казахстан принял добровольное решение отказаться от своего ядерного арсенала и сегодня выполняет важнейшую функцию хранения ядерного топлива. Роль Казахстана и лично Президента Нурсултана Назарбаева в этом процессе трудно переоценить», — подчеркнул экс-министр обороны США.

Уильям Перри возглавлял министерство обороны США с 1994 по 1997 год при администрации Билла Клинтона. Сейчас он является членом Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, профессором Стэнфордского университета.

В своей книге «Мой путь по краю ядерной бездны» экс-министра обороны рассказывает историю ядерной эры и делится с читателями, как менялись его собственные взгляды на ядерную угрозу. Уильям Перри считает, что ядерное оружие скорее угрожает нашей безопасности, чем укрепляет её в качестве фактора сдерживания от нападения.