Экс-министр обороны США назвал Назарбаева лидером в деле ядерного разоружения
Во время презентации своей книги в Москве Уильям Перри упомянул заслуги Президента РК в процессе ядерного разоружения.
Во время презентации своей книги в Москве Уильям Перри упомянул заслуги Президента РК в процессе ядерного разоружения.
Бывший министр обороны США Уильям Перри назвал Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лидером в деле ядерного разоружения. Об этом он заявил в Москве во время презентации своей книги «Мой путь по краю ядерной бездны», сообщает сайт Посольства Казахстана в России.
«Я считаю, что Казахстан является одной из ведущих стран во всём мире, который ведёт нашу планету к безъядерном миру. В 1994 году Казахстан принял добровольное решение отказаться от своего ядерного арсенала и сегодня выполняет важнейшую функцию хранения ядерного топлива. Роль Казахстана и лично Президента Нурсултана Назарбаева в этом процессе трудно переоценить», — подчеркнул
Уильям Перри возглавлял министерство обороны США с 1994 по 1997 год при администрации Билла Клинтона. Сейчас он является членом Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, профессором Стэнфордского университета.
В своей книге «Мой путь по краю ядерной бездны»
Во время визита в США в январе этого года Нурсултан Назарбаев заявил, что у Казахстана есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы.
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