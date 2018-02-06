Мнучин: США будут вводить санкции против лиц из «кремлевского списка» в ближайшие месяцы

«Мы нацелены на конкретные санкции в отношении “плохих” физических лиц и компаний, а не на санкции в отношении долга», — заявил глава минфина, говоря о рестрикциях, касающихся России. Никаких других комментариев на эту тему от него не последовало. Данную тему Мнучин затронул в своем выступлении с подачи конгрессмена Эда Перлматтера (демократ, от штата Колорадо).
Ранее минфин США в направленном Конгрессу закрытом докладе признал, что использование механизма санкций против суверенного долга привело бы к масштабным негативным последствиям для глобального финансового рынка и американских инвесторов. Кроме того, применение таких мер способно подорвать единство Запада в вопросе о санкционном давлении на Россию, предупредило ведомство.
Потенциальное использование таких рестрикций позволяет принятый летом минувшего года в США закон, который предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР.
Говоря о недавно опубликованном «кремлевском докладе», Мнучин пообещал конгрессменам, что Соединенные Штаты начнут вводить санкции против лиц из открытой части документа в течение ближайших месяцев.
«Мы работаем над этим прямо сейчас, и в ближайшие пару месяцев это будет происходить на постоянной основе, — ответил он. — Наша администрация уже ввела значительные санкции в отношении России».
Мнучин подчеркнул, что его ведомство продолжает работу и по ограничениям в отношении Венесуэлы, Ирана и КНДР.
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