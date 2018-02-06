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22:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Медведев поручил разобраться в причинах увольнения преподавателя техникума в Таганроге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру образования Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в причинах увольнения преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служке правительства.

Источник: РИА "Новости"
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Ранее сообщалось, что господин Макаренко был уволен 30 января после того, как преподаватели написали письмо премьер-министру, в котором они пожаловались на отсутствие индексации зарплат педагогам.

Позднее директор техникума Любовь Лизогуб опровергла эту информацию. По ее словам, причиной увольнения стали исциплинарные взыскании, связанные с «неоднократным неисполнением должностных обязанностей без уважительных причин». 5 февраля прокуратура Ростовской области начала проверку по обращению Виктора Макаренко.

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