Медведев поручил разобраться в причинах увольнения преподавателя техникума в Таганроге

Ранее сообщалось, что господин Макаренко был уволен 30 января после того, как преподаватели написали письмо
Позднее директор техникума Любовь Лизогуб опровергла эту информацию. По ее словам, причиной увольнения стали исциплинарные взыскании, связанные с «неоднократным неисполнением должностных обязанностей без уважительных причин». 5 февраля прокуратура Ростовской области начала проверку по обращению Виктора Макаренко.
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