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20:10 (мск), источник: БЕЛТА

БОКК начало выдачу ваучеров для переселенцев из Украины

Всего было закуплено 3660 ваучеров, каждый на сумму Br100. То есть общая сумма гуманитарной помощи составляет Br366 тыс. «В Минске выдача ваучеров уже началась, в регионах ее запустят в течение недели.

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста начало выдачу ваучеров для переселенцев из Луганской и Донецкой областей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

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Всего было закуплено 3660 ваучеров, каждый на сумму Br100. То есть общая сумма гуманитарной помощи составляет Br366 тыс. «В Минске выдача ваучеров уже началась, в регионах ее запустят в течение недели. Срок действия каждого ваучера — 6 месяцев», — отметили в БОКК.

Отоварить ваучеры в течение указанного срока можно в магазинах Белорусского республиканского союза потребительских обществ, а в столице — в универмаге «Беларусь». Каждый ваучер дает право на покупку продуктов (кроме алкогольной и табачной продукции) и предметов первой необходимости, типа средств гигиены.

Среди регионов помощь распределена в зависимости от нуждаемости. Больше всего ваучеров предоставлено Гомельской области — 1068, затем Могилевской — 972, Минской — 510, Брестской — 405, Витебской — 324, Гродненской — 246. В столице их получат только 135 переселенцев. Претендовать на такой вид единовременной помощи могут пожилые люди, люди с инвалидностью, беременные и кормящие женщины, неполные семьи с детьми, многодетные.

Ваучерная программа реализуется при поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Европейской комиссии.

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