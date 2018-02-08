БОКК начало выдачу ваучеров для переселенцев из Украины

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста начало выдачу ваучеров для переселенцев из Луганской и Донецкой областей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

Всего было закуплено 3660 ваучеров, каждый на сумму Br100. То есть общая сумма гуманитарной помощи составляет Br366 тыс. «В Минске выдача ваучеров уже началась, в регионах ее запустят в течение недели. Срок действия каждого ваучера — 6 месяцев», — отметили в БОКК.

Отоварить ваучеры в течение указанного срока можно в магазинах Белорусского республиканского союза потребительских обществ, а в столице — в универмаге «Беларусь». Каждый ваучер дает право на покупку продуктов (кроме алкогольной и табачной продукции) и предметов первой необходимости, типа средств гигиены.

Среди регионов помощь распределена в зависимости от нуждаемости. Больше всего ваучеров предоставлено Гомельской области — 1068, затем Могилевской — 972, Минской — 510, Брестской — 405, Витебской — 324, Гродненской — 246. В столице их получат только 135 переселенцев. Претендовать на такой вид единовременной помощи могут пожилые люди, люди с инвалидностью, беременные и кормящие женщины, неполные семьи с детьми, многодетные.