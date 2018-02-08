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23:27 (мск), источник: ТАСС

Госдепартамент заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы «заново отстроить» отношения с Россией, учитывая, что у двух государств есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность.

Источник: AP 2018

Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность», — сказала она.

1 комментарийк этой статье
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