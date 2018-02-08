Госдепартамент заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ
ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы «заново отстроить» отношения с Россией, учитывая, что у двух государств есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность.
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