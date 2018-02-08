Госдепартамент заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ

Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность», — сказала она.