Кудрин рассказал о первых последствиях «кремлевского списка»

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«Безусловно, он влияет, и сейчас на тех, кто попал в список, тоже влияет. Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», — сказал журналистам экс-министр финансов в кулуарах съезда РСПП в Москве.

Но, конечно, ключевыми факторами все-таки являются наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны. Как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть на внешнем (периметре — ИФ) Алексей Кудрин

Что касается возможного введения новых ограничений на основе списка, который сам по себе санкционным не является, то, по словам Кудрина, пока не надо забегать вперед.

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Сейчас трудно сказать. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия. Но надеюсь, что не будет какой-то большой эскалации новых санкций.

Сам по себе «кремлевский список», в который попали крупнейшие предприниматели, руководители госкомпаний и банков, члены правительства, высокопоставленные сотрудники администрации президента, «мы, конечно, переживем», заключил экс-министр.

В опубликованный 30 января Минфином США «кремлевский список» включены 210 человек. Документ был подготовлен в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и направлен в Конгресс.

В список включены 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний: в их числе — Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков и другие.