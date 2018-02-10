Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля поразила 12 сирийских и иранских военных целей в Сирии в ответ на агрессию Ирана», — написал в твиттере" представитель израильской армии обороны Джонатан Конкрикус.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии и оказавшийся в границах Израиля, однако потеряли один из своих истребителей после активации системы ПВО Сирии.

Государственное телевидение Сирии сообщило о новых авиаударах в провинции Дамаск.