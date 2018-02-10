Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории, заявил в субботу представитель армии обороны Израиля.
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 12 военным целям Ирана и Сирии на сирийской территории, заявил в субботу представитель армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля поразила 12 сирийских и иранских военных целей в Сирии в ответ на агрессию Ирана», — написал в твиттере" представитель израильской армии обороны Джонатан Конкрикус.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии и оказавшийся в границах Израиля, однако потеряли один из своих истребителей после активации системы ПВО Сирии.
Государственное телевидение Сирии сообщило о новых авиаударах в провинции Дамаск.
Прошлой осенью «Интерфакс» сообщал, что сирийская армия восстановила техническое состояние своих систем ПВО, у нее есть зенитные ракетные системы С-200, «Бук» и другие комплексы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.