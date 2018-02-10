Премьер Израиля сообщил, что обсудил с Путиным события в Сирии

Источник: РИА Новости

Беседа состоялась на фоне резкого обострения на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотник и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем.

«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии», — цитирует главу правительства его пресс-служба.

Оба лидера, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

«Мы согласились, что координация… между нашими армиями будет продолжена», — сказал Нетаньяху, добавив, что обсуждал события последних 24 часов также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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Местные СМИ ранее сообщали, что Израиль обращался к России за содействием в деэскалации напряженности с Сирией и готовности после серии авиаударов по соседней стране считать пограничный инцидент исчерпанным.