Премьер Израиля сообщил, что обсудил с Путиным события в Сирии

Беседа состоялась на фоне резкого обострения на
«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии», — цитирует главу правительства его
«Мы согласились, что координация… между нашими армиями будет продолжена», — сказал Нетаньяху, добавив, что обсуждал события последних 24 часов также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Местные СМИ ранее сообщали, что Израиль обращался к России за содействием в деэскалации напряженности с Сирией и готовности после серии авиаударов по соседней стране считать пограничный инцидент исчерпанным.
В субботу утром израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по не выясненной пока причине истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.