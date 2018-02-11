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11:29 (мск), источник: Uzdaily.uz

Глава МИД Узбекистана провел встречу с Президентом Ирана

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 10 февраля 2018 года в Тегеране провел переговоры с Президентом Ирана Хасаном Рухани.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов передал теплые пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Хасану Рухани и иранскому народу.

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Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в контексте реализаций договорённостей, достигнутых на встрече президентов Узбекистана и Ирана 10 сентября 2017 года в г. Астане.

Абдулазиз Камилов и Хасан Рухани обменялись мнениями по ряду региональных проблем. В частности, стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Стороны отметили важность совместных международных усилий для начала процесса политического урегулирования афганского кризиса.

Президент Ирана Хасан Рухани поддержал инициативу Узбекистана по проведению международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Стороны обсудили другие политические и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.

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