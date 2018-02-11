Глава МИД Узбекистана провел встречу с Президентом Ирана
Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 10 февраля 2018 года в Тегеране провел переговоры с Президентом Ирана Хасаном Рухани.
Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 10 февраля 2018 года в Тегеране провел переговоры с Президентом Ирана Хасаном Рухани.
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Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в контексте реализаций договорённостей, достигнутых на встрече президентов Узбекистана и Ирана 10 сентября 2017 года в г. Астане.
Абдулазиз Камилов и Хасан Рухани обменялись мнениями по ряду региональных проблем. В частности, стороны обсудили ситуацию в Афганистане.
Стороны отметили важность совместных международных усилий для начала процесса политического урегулирования афганского кризиса.
Президент Ирана Хасан Рухани поддержал инициативу Узбекистана по проведению международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».
Стороны обсудили другие политические и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.
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