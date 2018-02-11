WP: Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие на коммерческой основе
По данным газеты, Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года.
По данным газеты, Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года.
ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию (МКС) и превратить ее в своего рода «частное предприятие на коммерческой основе». Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая проектная документация.
Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года.
«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени — вполне возможно, что [представители соответствующей] промышленной отрасли могут продолжать управлять определенными элементами или функциями МКС в рамках будущей коммерческой платформы, — говорится в документе. — NASA будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет, с тем чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите».
В бюджетном проекте на 2019 финансовый год (начинается в США 1 октября), который будет опубликован в понедельник, вашингтонская администрация запросит $150 млн на «обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей» для дальнейшей приватизации МКС. Такие планы, считает издание, скорее всего, столкнутся с критикой в американском Конгрессе, учитывая, что Соединенные Штаты потратили около $100 млрд на строительство и эксплуатацию станции. В настоящее время NASA изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.
С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на Международную космическую станцию и их возвращением на Землю занимается Россия. США арендуют у России для своих астронавтов места на космических кораблях «Союз». Эксплуатация МКС обходится NASA в $3−4 млрд в год.
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