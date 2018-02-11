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11 февраля, источник: ТАСС

WP: Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие на коммерческой основе

По данным газеты, Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию (МКС) и превратить ее в своего рода «частное предприятие на коммерческой основе». Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая проектная документация.

Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года.

Но он не намерен отказываться от орбитальной станции и работает над планом, который может вывести ее из государственного в частный сектор.

«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени — вполне возможно, что [представители соответствующей] промышленной отрасли могут продолжать управлять определенными элементами или функциями МКС в рамках будущей коммерческой платформы, — говорится в документе. — NASA будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет, с тем чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите».

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В бюджетном проекте на 2019 финансовый год (начинается в США 1 октября), который будет опубликован в понедельник, вашингтонская администрация запросит $150 млн на «обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей» для дальнейшей приватизации МКС. Такие планы, считает издание, скорее всего, столкнутся с критикой в американском Конгрессе, учитывая, что Соединенные Штаты потратили около $100 млрд на строительство и эксплуатацию станции. В настоящее время NASA изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.

С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на Международную космическую станцию и их возвращением на Землю занимается Россия. США арендуют у России для своих астронавтов места на космических кораблях «Союз». Эксплуатация МКС обходится NASA в $3−4 млрд в год.

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