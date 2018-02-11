Израиль получил пригласительный беспилотник

Источник: AFP 2018

В минувшие выходные в Сирии фактически появился новый фронт. Израильская авиация провела самую масштабную операцию за все время сирийской войны, направленную против как правительственных сил, так и иранских военных объектов. В ходе этой акции Израиль впервые за 35 лет потерял военный самолет, сбитый сирийскими ПВО. Инцидент ставит в крайне деликатное положение Москву, которая, с одной стороны, поддерживает правительство Башара Асада в Дамаске, но, с другой стороны, сохраняет тесные связи с Израилем. Показательно, что всплеск напряженности произошел спустя всего две недели после визита в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израильский лидер в очередной раз пытался убедить президента РФ Владимира Путина в том, что Иран, стремящийся закрепиться в Сирии, впрямую угрожает интересам еврейского государства.

Удары ВВС Израиля по сирийским ПВО и, как утверждается, по иранским военным объектам стали крупнейшей подобной операцией в этом районе с 1982 года.

По версии властей Израиля, столь решительный ответ спровоцировала «провокация со стороны иранцев», запустивших с территории Сирии беспилотник в воздушное пространство еврейского государства.

Согласно данным израильского военного командования, беспилотник вторгся в воздушное пространство страны в субботу утром и был сбит вертолетом «Апач» через полторы минуты после пересечения границы в районе города Бейт-Шеан в долине реки Иордан. «БПЛА был направлен и контролировался иранскими силами с территории иранской базы в Сирии, расположенной близ Пальмиры», — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Обломки беспилотника, по словам израильских военных, позволяют точно определить его происхождение. Член Кабинета министров Израиля Юваль Штайниц в интервью местному радио сообщил: аппарат сделан по образцу американского беспилотника RQ-170, который был сбит иранцами в 2011 году.

При этом Тегеран отрицает наличие своих баз и боевых частей в Сирии, подтверждая лишь присутствие там консультантов и военных советников.

Израильтяне утверждают, что в ответ на запуск беспилотника они уничтожили иранский пункт контроля БПЛА в Сирии. В операции было задействовано восемь истребителей F-16. Сирийские ПВО не остались в стороне и открыли огонь по израильским самолетам, когда они уже возвращались на базу. При этом один самолет был сбит и упал уже на территории Израиля, пилоты сумели катапультироваться.



После этого израильтяне нанесли еще один удар по территории Сирии, поразив, как они утверждают, 12 целей: четыре иранских и восемь сирийских военных объектов, включая три батареи ПВО SA-5 и SA-17. При этом израильтяне заверяют, что не стали бы обстреливать сирийские объекты, если бы правительственные силы не открыли огонь по израильским самолетам.

Мы нанесли серьезный удар силам Ирана и Сирии. Мы однозначно дали понять всем, что наши правила и принципы никоим образом не изменятся: мы продолжим пресекать любую попытку причинить нам вред. Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Для премьер-министра Израиля рейд иранского беспилотника стал в какой-то мере подарком, тем более что в итоге обошлось без жертв с израильской стороны. Господин Нетаньяху давно пытается убедить мир в иранской угрозе для Израиля и тут неожиданно получил пропагандистский козырь. «Наши предостережения были на 100% обоснованными» — так прокомментировал глава правительства ситуацию вокруг беспилотника.

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Одним из тех, кого предупреждал об «иранской угрозе» господин Нетаньяху, был президент России Владимир Путин. Как рассказал СМИ источник в делегации премьер-министра, две недели назад посещавший Москву израильский лидер детально описал Владимиру Путину признаки «ползучего распространения» влияния Ирана в Ближневосточном регионе. По некоторым данным, он даже привез в российскую столицу карты, на которых было нанесено расположение иранских военных баз в Сирии.



Израильские собеседники «Ъ» уверяют, что их обеспокоенность «находит понимание у российских властей». Впрочем, в Москве ни разу официально это не подтверждали. Иран — слишком важный партнер для России в разрешении сирийского конфликта, чтобы осуждать его действия публично. Да и с чисто военной точки зрения именно иранские и проиранские отряды в последние годы нередко играли ключевую роль в ходе боевых действий на сирийских фронтах. При этом информированные источники «Ъ» в Москве признают, что порой иранцы, имеющие большое влияние на Башара Асада и его окружение, этим влиянием злоупотребляют, подталкивая сирийского лидера к более радикальным шагам и заявлениям, чем того хотела бы Россия.

На сей раз первая реакция Москвы на субботний инцидент израильтян разочаровала.

«Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона», — говорится в заявлении МИД РФ. Израильские СМИ с сожалением заметили, что Москва ничего не сказала о нарушении границ еврейского государства и вообще не упомянула Израиль. В отличие от заявлений американских политиков, которые безоговорочно поддержали израильтян и возложили ответственность за происшедшее на Иран.

В то же время Россия не препятствовала израильским самолетам в осуществлении их операций и не высказала ни слова осуждения действий Израиля.

«В Москве прекрасно понимают, по каким именно объектам мы наносим удар. Осознают там и то, что на данном этапе у Израиля нет цели свергать или дестабилизировать режим Башара Асада», — заверил «Ъ» израильский дипломатический источник.

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После инцидента израильская сторона запросила телефонный разговор с Москвой, который и состоялся вечером в субботу между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. «В ходе нашего общения я подтвердил право и обязанность Израиля защищаться от атак с территории Сирии», — цитирует главу правительства его пресс-служба.

По данным израильских СМИ, два лидера договорились продолжать координацию действий между военными обеих стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии. «Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



«Очевидно, что в Сирии Израиль и Россия преследуют противоположные цели. Раньше Иран находился в 1,2 тыс. км от Израиля, теперь же иранцы оказались от нас на расстоянии вытянутой руки. Для Израиля это вопрос национальной безопасности, тогда как Россия относится к Ирану как к стратегическому партнеру», — сказала «Ъ» депутат Кнессета от оппозиционной фракции «Сионистский лагерь» Ксения Светлова. По ее словам, Израиль «должен сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан», а также «проводить независимую политику по Сирии».

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Израильские СМИ задают вопрос, «почему Россия допустила появление иранского беспилотника в небе над еврейским государством и почему позволила сирийским ПВО стрелять по израильским самолетам». При этом очевидно, что во многих случаях израильтяне склонны преувеличивать возможности Москвы влиять на ситуацию на всех сирийских фронтах, где зачастую действуют неподконтрольные ей силы.