Власти Москвы обсудят идею присвоить посольству США адрес «Североамериканский тупик»

Источник: AP 2018

Об этом говорится в ответе столичной мэрии на соответствующий запрос депутата Госдумы Михаила Дегтярева об изменении почтового адреса посольства США в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе парламентария.

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Ранее в январе сообщалось, что председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовой проезд к Дому Наркомфина «Североамериканский тупик» в честь «навязчивой внешней политики США», и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Это предложение председатель комитета Госдумы высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России.

«Москва — древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами. Поэтому мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика», — пояснил тогда Дегтярев.

Американское диппредставительство расположено в Москве по адресу Большой Девятинский переулок 8.