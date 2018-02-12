На Украине решили опять взяться за «стену Яценюка»

По информации чиновника, на возведение «стены» из украинского госбюджета выделено 500 млн грн (порядка 1 млрд руб), из которых 300 млн грн перенесены из прошлогоднего бюджета, а 200 млн грн —дополнительные средства.
«На эти деньги планируется полностью завершить работы в Харьковской и Луганской областях», — цитируют Цигикала украинские СМИ.
Как заявил главный украинский пограничник, изначально подрядчики планировали достроить это «сооружение» в 2018 году, но потом продлили реализацию проекта до 2020 года.
Возвести «стену» на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Проект в той редакции заказчики оценили почти в 150 млн долларов (4 млрд грн по действующему на тот момент курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
По информации украинских журналистов, около двух тысяч километров рубежей Яценюк хотел оборудовать противотанковыми и противотранспортными рвами шириной четыре метра и глубиной в два метра, 17-метровыми металлическими вышками, а также средствами наблюдения и сигнализации.
Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщало о задержании семи подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на обустройство госграницы с РФ в рамках проекта «Стена». На данный момент они арестованы с возможностью внесения залога.
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