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11:50 (мск), источник: РИА Крым

На Украине решили опять взяться за «стену Яценюка»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. На Украине снова взялись за «стену Яценюка»: глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил о намерении властей достроить ее на границе с Россией в Харьковской области. Об этом пишут украинские СМИ.

По информации чиновника, на возведение «стены» из украинского госбюджета выделено 500 млн грн (порядка 1 млрд руб), из которых 300 млн грн перенесены из прошлогоднего бюджета, а 200 млн грн —дополнительные средства.

«На эти деньги планируется полностью завершить работы в Харьковской и Луганской областях», — цитируют Цигикала украинские СМИ.

Как заявил главный украинский пограничник, изначально подрядчики планировали достроить это «сооружение» в 2018 году, но потом продлили реализацию проекта до 2020 года.

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Возвести «стену» на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Проект в той редакции заказчики оценили почти в 150 млн долларов (4 млрд грн по действующему на тот момент курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.

По информации украинских журналистов, около двух тысяч километров рубежей Яценюк хотел оборудовать противотанковыми и противотранспортными рвами шириной четыре метра и глубиной в два метра, 17-метровыми металлическими вышками, а также средствами наблюдения и сигнализации.

Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщало о задержании семи подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на обустройство госграницы с РФ в рамках проекта «Стена». На данный момент они арестованы с возможностью внесения залога.

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