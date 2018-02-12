В омском горсовете заседание началось с минуты молчания

Сегодня, 12 февраля, в здании городского совета проходит очередное заседание. Как сообщает корреспондент портала Om1.ru, мероприятие началось с минуты молчания. Все участники встали, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ан-148, на котором летели пассажиры, пропал с экранов радаров после вылета из аэропорта «Домодедово». Лайнер разбился вблизи деревни Аргуново. О крушении сообщили очевидцы. Самолет летел в Орск. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа.