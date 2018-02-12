Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер «Идеальных незнакомцев» — о новом фильме и своих героях
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
6 необычных способов подачи блинов
Летчик-эксперт рассказал о крушении Ан-148
Виктория Лопырева в белоснежном наряде сходила на футбол
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Жириновский придумал, как наказать Собчак за поездку в Вашингтон
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Светлана Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди
Ольга Бузова вышла на красную дорожку в камуфляже и с автоматом
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
11:54 (мск), источник: Om1.ru

В омском горсовете заседание началось с минуты молчания

Омичи почтили память погибших в авиакатастрофе.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 12 февраля, в здании городского совета проходит очередное заседание. Как сообщает корреспондент портала Om1.ru, мероприятие началось с минуты молчания. Все участники встали, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.

Напомним, страшная трагедия произошла вчера, 11 февраля.

Самолет Ан-148, на котором летели пассажиры, пропал с экранов радаров после вылета из аэропорта «Домодедово». Лайнер разбился вблизи деревни Аргуново. О крушении сообщили очевидцы. Самолет летел в Орск. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Крушение Ан-148: хронология событий
Во время загрузки произошла ошибка.
07:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Для транспортировки нуждающихся в гемодиализе омичей приобретут 28 «Газелей»
Неспящая медведица Соня стала любимицей сотрудников Большереченского зоопарка
На месте крушения Ан-148 продолжаются поисковые работы
Американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой
«Дикие» северокорейские болельщицы на Олимпиаде удивили соцсети
Родченков назвал число «грязных» побед россиян в Сочи
СМИ изучили решение суда по делу гематолога Елены Мисюриной
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
Власти Китая призвали адаптировать религию к социализму
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Не в Коляде дело: был ли у россиян шанс стать первыми? Россия выиграла бы командный турнир и после провала Коляды, если бы прыгнула выше головы и рискнула
Авто
BMW покажет серийную версию X7 в ноябре Баварцы окончательно раскроют внешность своего самого большого внедорожника на автошоу в Лос-Анджелесе
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за внешности Иван предположил, что будет выглядеть нелепо в роли исторического персонажа
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь