В омском горсовете заседание началось с минуты молчания
Омичи почтили память погибших в авиакатастрофе.
Омичи почтили память погибших в авиакатастрофе.
Сегодня, 12 февраля, в здании городского совета проходит очередное заседание. Как сообщает корреспондент портала Om1.ru, мероприятие началось с минуты молчания. Все участники встали, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Напомним, страшная трагедия произошла вчера, 11 февраля.
Самолет Ан-148, на котором летели пассажиры, пропал с экранов радаров после вылета из аэропорта «Домодедово». Лайнер разбился вблизи деревни Аргуново. О крушении сообщили очевидцы. Самолет летел в Орск. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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