США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берега, заявил Белый дом

Источник: AP 2018

«Сообщения о том, что США обсуждали с Израилем планы аннексии поселений Западного берега реки Иордан являются ложными. США и Израиль никогда не обсуждали такое предложение, и внимание президента (США Дональда Трампа) сосредоточено исключительно на его мирной палестино-израильской инициативе», — сообщил представитель администрации США.

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Пояснения потребовались после того, как слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на встрече с парламентариями от правящей партии «Ликуд» стали интерпретироваться как позиция самого премьера в поддержку аннексии и готовность американской администрации обсуждать такой вариант с израильтянами.

В отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот, Западный берег, даже с точки зрения израильского законодательства, не является частью еврейского государства. Международное право трактует его как одну из оккупированных палестинских территорий.