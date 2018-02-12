США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берега, заявил Белый дом

«Сообщения о том, что США обсуждали с Израилем планы аннексии поселений Западного берега реки Иордан являются ложными. США и Израиль никогда не обсуждали такое предложение, и внимание президента (США Дональда Трампа) сосредоточено исключительно на его мирной палестино-израильской инициативе», — сообщил представитель администрации США.
Пояснения потребовались после того, как слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на встрече с парламентариями от правящей партии «Ликуд» стали интерпретироваться как позиция самого премьера в поддержку аннексии и готовность американской администрации обсуждать такой вариант с израильтянами.
В отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот, Западный берег, даже с точки зрения израильского законодательства, не является частью еврейского государства. Международное право трактует его как одну из оккупированных палестинских территорий.
Палестинцы рассчитывают целиком включить Западный берег в состав собственного государства. Израильтяне, ссылаясь на изменившиеся демографические реалии и соображения безопасности, доказывают невозможность восстановления «довоенных» границ 1967 года и настаивают на сохранении под своим контролем основных еврейских поселений при любом сценарии урегулирования.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.