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12:11 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters
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«Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация Восточноевропейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, — сказал Президент. — Дело в том, что мир не стал безопаснее. Наоборот, мы наблюдаем расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы. Это обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности».

На совещании рассматриваются ключевые вопросы национальной безопасности, планируется оценить работу соответствующих государственных органов в прошедшем году и наметить задачи на ближайшую перспективу.

«Для принятия необходимых решений мною дано указание провести данное мероприятие в формате заседания Совета безопасности. Это прежде всего обусловлено особой важностью вопросов, вынесенных сегодня на рассмотрение», — пояснил глава государства.

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