Лукашенко: впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния

«Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация Восточноевропейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону», — обратил внимание Александр Лукашенко.
«Уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, — сказал Президент. — Дело в том, что мир не стал безопаснее. Наоборот, мы наблюдаем расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы. Это обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности».
На совещании рассматриваются ключевые вопросы национальной безопасности, планируется оценить работу соответствующих государственных органов в прошедшем году и наметить задачи на ближайшую перспективу.
«Для принятия необходимых решений мною дано указание провести данное мероприятие в формате заседания Совета безопасности. Это прежде всего обусловлено особой важностью вопросов, вынесенных сегодня на рассмотрение», — пояснил глава государства.
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