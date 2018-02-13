Андрей Травников встретился с активом профсоюзов Новосибирской области

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Встреча прошла в актовом зале новосибирского дворца творчества «Юниор».

Участниками встречи стали представители правительства Новосибирской области, федерации профсоюзов региона, руководители отраслевых обкомов профсоюзов, руководители членских организаций федерации профсоюзов Новосибирской области.

«Я, безусловно, рассматриваю профсоюзы в качестве партнеров. Способность сформулировать основные нужды трудовых коллективов, проблемы, которые у них есть, добиться решения, доказать его важность — это самое ценное», — подчеркнул врио губернатора Андрей Травников.

В ходе двухчасовой встречи состоялся живой содержательный диалог по широкому кругу вопросов — от качества дорог и медицинского обеспечения трудящихся до беспроцентной ипотеки и поддержки текстильных предприятий региона.