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13 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

CNN опубликовал видео авиаудара коалиции США, после которого погибли россияне

CNN обнародовал видеозапись авиаудара коалиции во главе США, в результате которого, по информации телеканала, погибли более ста человек. В их числе, как сообщает CNN со ссылкой на родственников и знакомых погибших, были несколько россиян.

О гибели неких «наемников из России», которые могли относиться к «ЧВК Вагнера» и сражаться в Сирии на стороне проправительственных сил, ранее сообщило агентство Bloomberg. Российские источники агентства утверждают, что при ударе 7 февраля погибли 200 человек, большая часть которых — россияне.

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Серия ударов американской авиации в провинции Дейр-эз-Зор была нанесена в ответ на «неспровоцированную бомбардировку» сирийской оппозиции, которую поддерживают США.

Российское Минобороны настаивало, что российских военнослужащих в зоне бомбардировки не было. По информации телеканала CBS, однако, были жертвы со стороны «российских наемников». Список погибших опубликовала группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team. Гибель четверых россиян подтвердили родственники, близкие и сослуживцы.

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