CNN опубликовал видео авиаудара коалиции США, после которого погибли россияне
CNN обнародовал видеозапись авиаудара коалиции во главе США, в результате которого, по информации телеканала, погибли более ста человек. В их числе, как сообщает CNN со ссылкой на родственников и знакомых погибших, были несколько россиян.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.