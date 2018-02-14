Глава Пентагона заявил, что у него нет данных о гибели россиян в Сирии при ударах коалиции

«Мне не поступало никаких данных о том, что среди погибших были некие российские наемники, не являющиеся военнослужащими РФ, — приводит слова Мэттиса агентство Associated Press (AP). — Я не могу вам ничего сообщить на этот счет. Я не получал информации от Центрального командования или из Пентагона». В зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.