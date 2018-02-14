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00:23 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона заявил, что у него нет данных о гибели россиян в Сирии при ударах коалиции

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис не получал информации о гибели россиян в Сирии в результате ударов возглавляемой Вашингтоном коалиции. Об этом глава Пентагона заявил во вторник журналистам, сопровождающим его в поездке по Европе.

Источник: Reuters
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«Мне не поступало никаких данных о том, что среди погибших были некие российские наемники, не являющиеся военнослужащими РФ, — приводит слова Мэттиса агентство Associated Press (AP). — Я не могу вам ничего сообщить на этот счет. Я не получал информации от Центрального командования или из Пентагона». В зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Как заявило ранее Минобороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.

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13 февраля© Ньюстюб
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