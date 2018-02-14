На Украине запретили «к прочтению» книгу Натальи Поклонской, а заодно и ещё 136 изданий
Список книг, которые на Украине посчитали «злом», опубликован на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания.
Список книг, которые на Украине посчитали «злом», опубликован на сайте Государственного комитета телевидения и радиовещания.
В частности, в списке из 137 изданий значится книга
Ранее Госкомтелерадио запретил ввозить в страну российские книги «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» Дениса Токарева, «По ту сторону вдохновения» Юрия Полякова и «Патриот» Андрея Рубанова. Кроме того, под такой запрет попали «Большая энциклопедия школьника», «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы» (Б. Акунин), «Дочь Ленина — взгляд на историю» (Э. Радзинский), «Записки реаниматолога» (В. Шпинев) и другие, — сообщает РИА Новости Крым.
В украинском госкомитете настаивают: в список запрещенной литературы включают только те книги, «содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».
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