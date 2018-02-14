На Украине запретили «к прочтению» книгу Натальи Поклонской, а заодно и ещё 136 изданий

В частности, в списке из 137 изданий значится книга экс-прокуратора Крыма Натальи Поклонской «Преданность вере и Отечеству» и «Украина и остальная Россия» политического консультанта и журналиста Анатолия Вассермана.

Ранее Госкомтелерадио запретил ввозить в страну российские книги «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» Дениса Токарева, «По ту сторону вдохновения» Юрия Полякова и «Патриот» Андрея Рубанова. Кроме того, под такой запрет попали «Большая энциклопедия школьника», «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы» (Б. Акунин), «Дочь Ленина — взгляд на историю» (Э. Радзинский), «Записки реаниматолога» (В. Шпинев) и другие, — сообщает РИА Новости Крым.