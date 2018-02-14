Госкомитет по физической культуре и спорту преобразуется в министерство

Напомним, что Указом Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта» от 15 февраля 2017 года на базе Министерства по делам культуры и спорта были образованы Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту.