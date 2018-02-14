Госкомитет по физической культуре и спорту преобразуется в министерство

Ожидается, что главой нового министерства станет Шоакрам Исроилов. Ранее он занимал должности ректора Государственного института физической культуры и вице-президента ФФУ.
Вице-президент Национального олимпийского комитета Ойбек Косимов будет назначен первым заместителем министра спорта.
Рустам Курбонов, занимавший должность главы Госкомспорта с февраля 2017 года, освобожден от должности.
Напомним, что Указом Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления в области культуры и спорта» от 15 февраля 2017 года на базе Министерства по делам культуры и спорта были образованы Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту.
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