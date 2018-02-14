Губернатор почтил память павших воинов Великой Отечественной войны

Кроме главы области мероприятие посетили представители Заксобрания Дона, Южного военного округа, администрации донской столицы, совета ветеранов, духовенства. Также цветы к Вечному огню возложили курсанты и школьники. После возложения цветов состоялось прохождение роты почетного караула и военного духового оркестра, а затем — колонны «Бессмертного полка».