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12:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Губернатор почтил память павших воинов Великой Отечественной войны

Губернатор Василий Голубев возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Торжественную церемонию провели в честь 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме главы области мероприятие посетили представители Заксобрания Дона, Южного военного округа, администрации донской столицы, совета ветеранов, духовенства. Также цветы к Вечному огню возложили курсанты и школьники. После возложения цветов состоялось прохождение роты почетного караула и военного духового оркестра, а затем — колонны «Бессмертного полка».

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