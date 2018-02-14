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12:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госдума приняла исправленный закон о притравке

Госдума одобрила поправки к закону об охоте в редакции согласительной комиссии: за проголосовали 392 депутата, против — двое.

Источник: AP 2018

Закон, напомним, разработала группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В первоначальной версии он предполагал полный запрет контактной притравки при подготовке охотничьих собак, что стало причиной его отклонения Советом федерации (СФ); для поиска компромисса была создана согласительная комиссия. В итоговом тексте говорится, что подготовка охотничьих собак допускается «способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда», а если ограничена их свобода движения, то «используются ограждающие конструкции».

«В результате нашей работы был выработан единый текст, полностью сохранивший концепцию проекта, который мы приняли в трех чтениях», — заявил на заседании Госдумы глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев, отметив, что контакт собаки с животным на притравочных станциях теперь будет вне закона.

Глава комитета по экологии единоросс Владимир Бурматов сообщил, что в январе называл «несколько фамилий ряда членов СФ, точнее однофамильцев ряда членов СФ», которые «владели охотничьими хозяйствами». В частности, по его словам, был назван Дмитрий Федорович Мезенцев — так зовут главу комитета СФ по экономической политике. «Речь идет об однофамильце, и никакого отношения к бизнесу, связанному с охотой, он не имеет», — сказал господин Бурматов.

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Уже после одобрения закона выступил депутат Сергей Иванов (ЛДПР). По его словам, «с 1996 года в УК существует статья о жестоком обращении с животными из корыстных побуждений» (имеется в виду ст. 245), и «ни одного уголовного дела» по поводу работы притравочных станций возбуждено не было: «Поэтому о жестоком обращении на этих станциях речи не идет». Николай Николаев ответил, что согласительная комиссия совещалась с представителями Генпрокуратуры, и причина отсутствия уголовных дел в другом: «Заявлений от владельцев тех же притравочных станций не поступает». А справоросс Анатолий Грешневиков назвал закон «бессмысленным» и сообщил, что голосовал против. «Считаю, что закон разрешил притравку не только на притравочных станциях, а во всех охотничьих угодьях», — пояснил он свою интерпретацию поправок.

Как Госдума и Совфед обсуждали закон о притравке — в публикации «Ъ».

Наталья Корченкова

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