ЦИК предложил Первому каналу отложить показ фильма Стоуна о Путине

Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании.
Элла Памфилова глава Центризбиркома
Ранее на сайте «Яблока» появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна «Путин».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о показе фильма Стоуна, заявил, что Кремль не вправе каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого. Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине не содержит призывов голосовать за или против кандидата, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
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