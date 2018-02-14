Верховный суд обязал власти Златоуста вернуть земли парка «Таганай» в собственность государственного лесного фонда
Верховный суд подтвердил законность требований прокурора о возврате восьми участков национального парка «Таганай» в собственность государственного лесного фонда, сообщили НаканунеRU в
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