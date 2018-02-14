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12:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Верховный суд обязал власти Златоуста вернуть земли парка «Таганай» в собственность государственного лесного фонда

Верховный суд подтвердил законность требований прокурора о возврате восьми участков национального парка «Таганай» в собственность государственного лесного фонда, сообщили НаканунеRU в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Reuters

Решением собрания депутатов Златоуста восемь участков парка были включены в земли населенного пункта. При этом лесные участки включены в границы города без соблюдения процедуры согласования и перевода земель из одной категории в другую.

Челябинский областной суд отменил нормативно-правовой акт в части включения в городскую черту лесных участков, входящих в состав национального парка. Верховный суд оставил решение в силе, а жалобу главы города Златоуста — без удовлетворения.

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