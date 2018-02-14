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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили обмен пленными

По словам информированных собеседников «Ъ» в Киеве, телефонный разговор президентов России и Украины Петра Порошенко и Владимира Путина состоялся 12 февраля после 22 часов, продлился 20 минут.

Источник: AP 2018

«То, что президент Украины решил поговорить с президентом России в день возвращения в Польшу в рамках реадмиссии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, — совпадение», — сообщили там. «Речь шла об обмене заложниками, а не о судьбе господина Саакашвили. Если бы разговор шел о нем, его бы отправили в Грузию или в Россию. Сам факт разговора был обнародован еще и для того, чтобы не дать Михаилу Саакашвили повода для инсинуаций», — добавили собеседники «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что помимо обмена пленными господин Путин и господин Порошенко обсудили «необходимость и безальтернативность выполнения Минских договоренностей».

Также, по его словам, президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 11 февраля. «Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы», — сказал господин Песков. До сегодняшнего дня в Кремле о разговоре господ Путина и Порошенко не сообщали.

Источники «Ъ» напомнили, что на следующий день после разговора президентов Подольский районный суд Киева приговорил российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Их обвиняют в государственной измене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма и сейчас, по словам собеседников «Ъ», готовят к обмену на находящегося под следствием в России украинского журналиста Романа Сущенко, а «также на других украинских политзаключенных, список которых подготовлен украинской стороной».

Также, по словам украинской стороны, у нее есть и будет сохраняться запись разговора президентов.

В то же время в украинской президентской администрации подтвердили факт общения, заявив, что «телефонный разговор был нужен для активизации освобождения украинских заложников, освобождения украинских военнослужащих и для подготовки встречи глав МИД стран “нормандской четверки”».

Это не первый телефонный разговор президентов Украины и России. Как правило, они происходят по инициативе украинской стороны и посвящены урегулированию в Донбассе.

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