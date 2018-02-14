Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили обмен пленными
По словам информированных собеседников «Ъ» в Киеве, телефонный разговор президентов России и Украины Петра Порошенко и Владимира Путина состоялся 12 февраля после 22 часов, продлился 20 минут.
По словам информированных собеседников «Ъ» в Киеве, телефонный разговор президентов России и Украины Петра Порошенко и Владимира Путина состоялся 12 февраля после 22 часов, продлился 20 минут.
«То, что президент Украины решил поговорить с президентом России в день возвращения в Польшу в рамках реадмиссии
Также, по его словам, президент Украины выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 11 февраля. «Он говорил о готовности взаимодействовать по линии
Источники «Ъ» напомнили, что на следующий день после разговора президентов Подольский районный суд Киева приговорил российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Их обвиняют в государственной измене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма и сейчас, по словам собеседников «Ъ», готовят к обмену на находящегося под следствием в России украинского журналиста Романа Сущенко, а «также на других украинских политзаключенных, список которых подготовлен украинской стороной».
Также, по словам украинской стороны, у нее есть и будет сохраняться запись разговора президентов.
Это не первый телефонный разговор президентов Украины и России. Как правило, они происходят по инициативе украинской стороны и посвящены урегулированию в Донбассе.
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