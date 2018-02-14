Глава Минфина США снова заявил о скором расширении санкций против РФ

Таким образом Мнучин повторил свое заявления о санкциях, сделанное после публикации Министерством финансов так называемого «кремлевского списка» в конце января. В список из 210 человек, вошли в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкомпаний.