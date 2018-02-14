Глава Минфина США снова заявил о скором расширении санкций против РФ

«Этих санкций следует ожидать в ближайшее время», — цитирует агентство Bloomberg выступление министра в финансовом комитете Сената.
Министр в среду назвал публикацию доклада «первым этапом» подготовки к санкциям.
Таким образом Мнучин повторил свое заявления о санкциях, сделанное после публикации Министерством финансов так называемого «кремлевского списка» в конце января. В список из 210 человек, вошли в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкомпаний.
«Кремлевский доклад» стал одной из мер, принятых в рамках реализации принятого в США в начале августа 2017 года закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).
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