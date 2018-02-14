Минобороны опровергло данные об инциденте между кораблями ЧФ РФ и ВМС Великобритании

Информация об инциденте при переходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота «Кызыл-60» и кораблем ВМС Великобритании Enterprise появилась в британском издании Daily Star.

В Минобороны уточнили, что 13 февраля в 09:35 мск «Кызыл-60», который следовал из Средиземного в Черное море, и Enterprise разошлись «в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства».