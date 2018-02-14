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14 февраля, источник: ТАСС

Минобороны опровергло данные об инциденте между кораблями ЧФ РФ и ВМС Великобритании

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опровергло в среду сообщения СМИ об инциденте при переходе пролива Босфор между судном Черноморского флота и кораблем ВМС Великобритании.

«Никаких “опасных” маневров, связанных с пересечением встречных курсов “Кызыл-60” и Enterprise не было», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

Информация об инциденте при переходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота «Кызыл-60» и кораблем ВМС Великобритании Enterprise появилась в британском издании Daily Star.

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В Минобороны уточнили, что 13 февраля в 09:35 мск «Кызыл-60», который следовал из Средиземного в Черное море, и Enterprise разошлись «в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства».

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31 января© Ньюстюб
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