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00:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума ушел со своего поста. Об этом 75- летний глава государства объявил в телеобращении к народу. Отставка вступила в силу незамедлительно.

Источник: РИА "Новости"
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До этого в Претории прошли напряженные переговоры представителей правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) с господином Зумой. Руководство правящей партии заявило, что вопрос с отставкой Джейкоба Зумы «должен быть решен срочно», однако прийти к соглашению о конкретных временных рамках участники совещания не смогли.

Попытки отстранить президента принимались в парламенте ЮАР неоднократно, однако на этот раз против Джейкоба Зумы настроены не только оппозиционеры, но и бывшие сторонники из АНК.

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21 декабря 2017© Ньюстюб
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