Президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку

До этого в Претории прошли напряженные переговоры представителей правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) с господином Зумой. Руководство правящей партии заявило, что вопрос с отставкой Джейкоба Зумы «должен быть решен срочно», однако прийти к соглашению о конкретных временных рамках участники совещания не смогли.