Президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку
Президент
Президент
До этого в Претории прошли напряженные переговоры представителей правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) с господином Зумой. Руководство правящей партии заявило, что вопрос с отставкой Джейкоба Зумы «должен быть решен срочно», однако прийти к соглашению о конкретных временных рамках участники совещания не смогли.
Попытки отстранить президента принимались в парламенте ЮАР неоднократно, однако на этот раз против Джейкоба Зумы настроены не только оппозиционеры, но и бывшие сторонники из АНК.
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