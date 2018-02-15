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12:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Доходы «Справедливой России» на Среднем Урале упали в 13 раз

В конце 2017 года.

Источник: УралИнформБюро

Свердловские отделения политических партий отчитались о финансовой деятельности в IV квартале 2017 года. Данные обнародовал региональный избирком, передает «Уралинформбюро».

Больше всего денег в конце года получила «Единая Россия» — 19,87 миллиона рублей. Миллионную планку помимо «медведей» преодолели только коммунисты — в отделение КПРФ поступило 2,13 миллиона рублей.

На счета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» пришло 172 тысячи рублей, ЛДПР — 231 тысяча, «Партии Роста» — 376 тысяч, «Яблока» — 462 тысячи, «Справедливой России» — 544 тысячи.

Самым значительным падением доходов отметились эсеры. В третьем квартале на их счета поступило 7,39 миллиона рублей, то есть в 13,5 раза больше.

По тратам лидерами ожидаемо стали единороссы, которые израсходовали 20 миллионов рублей. Коммунисты потратили 2,81 миллиона, эсеры — 555 тысяч, «Яблоко» — 440 тысяч, «Партия Роста» — 377 тысяч, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 172 тысячи, ЛДПР — 142 тысячи рублей.

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