Доходы «Справедливой России» на Среднем Урале упали в 13 раз

Источник: УралИнформБюро

Свердловские отделения политических партий отчитались о финансовой деятельности в IV квартале 2017 года. Данные обнародовал региональный избирком, передает «Уралинформбюро».

Больше всего денег в конце года получила «Единая Россия» — 19,87 миллиона рублей. Миллионную планку помимо «медведей» преодолели только коммунисты — в отделение КПРФ поступило 2,13 миллиона рублей.

На счета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» пришло 172 тысячи рублей, ЛДПР — 231 тысяча, «Партии Роста» — 376 тысяч, «Яблока» — 462 тысячи, «Справедливой России» — 544 тысячи.

Самым значительным падением доходов отметились эсеры. В третьем квартале на их счета поступило 7,39 миллиона рублей, то есть в 13,5 раза больше.