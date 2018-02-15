В Екатеринбурге чиновники заявили о нелегальных рекламных щитах Грудинина

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Гражданского патруля», рекламные конструкции на улицах Челюскинцев и Луначарского установлены незаконно. Выяснилось это после «специальной проверки» общественной организации и ее запроса.

«Возможно, они стали внезапно незаконными из-за активного давления на кампанию Грудинина, это ни для кого это не секрет. У нас часть рекламных конструкций в Свердловской области оказывается вне поле зрения контролирующих органов. Возможно, это делается сознательно, чтобы в дальнейшем “выкатить” какие-то претензии. Только сейчас узнали об этом? Не хватает какой-то из бумажек? Подозреваю, что это связано с попыткой как-то воспрепятствовать кампании Грудинина», — сообщил Накануне.RU Эдуард Мансуров.