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12:42 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге чиновники заявили о нелегальных рекламных щитах Грудинина

В Екатеринбурге некоторые рекламные щиты с предвыборной агитацией кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказались нелегальными.

Об этом сообщила и.о. главы департамента рекламы МУГИСО Ирина Винокурова в ответе общественной организации «Гражданский патруль».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Гражданского патруля», рекламные конструкции на улицах Челюскинцев и Луначарского установлены незаконно. Выяснилось это после «специальной проверки» общественной организации и ее запроса.

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«Власти не выдавали разрешительных документов на установку и эксплуатацию», — сообщают в организации со ссылкой на ответ чиновников МУГИСО.

Но, по словам депутата гордумы Екатеринбурга от фракции КПРФ Эдуарда Мансурова, эти заявления — «активное давление на кампанию Павла Грудинина».

«Возможно, они стали внезапно незаконными из-за активного давления на кампанию Грудинина, это ни для кого это не секрет. У нас часть рекламных конструкций в Свердловской области оказывается вне поле зрения контролирующих органов. Возможно, это делается сознательно, чтобы в дальнейшем “выкатить” какие-то претензии. Только сейчас узнали об этом? Не хватает какой-то из бумажек? Подозреваю, что это связано с попыткой как-то воспрепятствовать кампании Грудинина», — сообщил Накануне.RU Эдуард Мансуров.

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