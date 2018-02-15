В Екатеринбурге чиновники заявили о нелегальных рекламных щитах Грудинина
В Екатеринбурге некоторые рекламные щиты с предвыборной агитацией кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказались нелегальными.
В Екатеринбурге некоторые рекламные щиты с предвыборной агитацией кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказались нелегальными.
Об этом сообщила и.о. главы департамента рекламы МУГИСО Ирина Винокурова в ответе общественной организации «Гражданский патруль».
Как сообщили Накануне.RU в
«Власти не выдавали разрешительных документов на установку и эксплуатацию», — сообщают в организации со ссылкой на ответ чиновников МУГИСО.
Но, по словам депутата гордумы Екатеринбурга от фракции КПРФ Эдуарда Мансурова, эти заявления — «активное давление на кампанию Павла Грудинина».
«Возможно, они стали внезапно незаконными
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