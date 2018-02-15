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15 февраля, источник: Zakon.kz

В Казахстане с коррупцией будет бороться молодежь

На должность заместителя директора департамента контроля в сфере государственной службы назначена Мадина Наурызбек. Должность советника Председателя занял Нурлан Жаксимбетов.

Источник: Zakon.kz

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции два новых назначения, сообщает zakon.kz.

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Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Алик Шпекбаев.

На должность заместителя директора департамента контроля в сфере государственной службы назначена Мадина Наурызбек, до настоящего времени работавшая заместителем директора департамента в Министерстве труда и социальной защиты населения. Она является выпускницей КазГЮУ и по программе «Болашақ», успешно окончила магистратуру права Университета Маастрихта в Нидерландах.

На должность советника Председателя назначен Нурлан Жаксимбетов. Он работал главным менеджером в ТОО «Самрук-Казына Инвест», а также имеет опыт в сфере консалтинга. Является выпускником факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.

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