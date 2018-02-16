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00:34 (мск), источник: Podrobno.uz

Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

Сегодня, 15 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 15 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

В начале беседы главы государств обменялись искренними поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

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«С глубоким удовлетворением было отмечено, что за прошедший период удалось укрепить многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя братскими народами, значительно расширить взаимовыгодное узбекско-кыргызское сотрудничество», — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Отмечается, что благодаря политической воле и практическим шагам сторон, двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнёрства.

По данным пресс-службы, в ходе разговора главы государств подчеркнули необходимость своевременной практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.

В заключение Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков подтвердили решимость укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в интересах двух стран и народов.

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