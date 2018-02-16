Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Сегодня, 15 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
Сегодня, 15 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 15 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистан Шавката Мирзиёева с кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
В начале беседы главы государств обменялись искренними поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
«С глубоким удовлетворением было отмечено, что за прошедший период удалось укрепить многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя братскими народами, значительно расширить взаимовыгодное
Отмечается, что благодаря политической воле и практическим шагам сторон, двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнёрства.
По данным
В заключение Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков подтвердили решимость укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в интересах двух стран и народов.
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