В Госсобрании Башкирии появился новый депутат

Члены комиссии также утвердили определенный в результате жеребьевки график распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. Комиссия внесла изменения в Положение о Контрольно-ревизионной службе при Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.

На заседании принято решение об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента России, а также утверждены тексты избирательного бюллетеня на башкирском и татарском языках. Члены комиссии утвердили сроки передачи и количество передаваемых специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и для защиты от подделки специальных заявлений избирателей на выборах Президента РФ.