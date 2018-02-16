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12:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Госсобрании Башкирии появился новый депутат

УФА, 16 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Госсобрании Башкортостана появился новый депутат. Вакантный мандат депутата пятого созыва передан зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов «Единой России» Тагиру Гизатуллину. Мандат вручил председатель Центризбиркома республики Хайдар Валеев на заседании комиссии.

Члены комиссии также утвердили определенный в результате жеребьевки график распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. Комиссия внесла изменения в Положение о Контрольно-ревизионной службе при Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.

На заседании принято решение об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента России, а также утверждены тексты избирательного бюллетеня на башкирском и татарском языках. Члены комиссии утвердили сроки передачи и количество передаваемых специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и для защиты от подделки специальных заявлений избирателей на выборах Президента РФ.

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