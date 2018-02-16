В Госсобрании Башкирии появился новый депутат
УФА, 16 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Госсобрании Башкортостана появился новый депутат. Вакантный мандат депутата пятого созыва передан зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов «Единой России» Тагиру Гизатуллину. Мандат вручил председатель Центризбиркома республики Хайдар Валеев на заседании комиссии.
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