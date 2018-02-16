Эфиопия объявила чрезвычайное положение после отставки премьер-министра
Власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение в стране после того, как
Власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение в стране после того, как
15 февраля господин Десалень объявил о решении уйти в отставку с поста премьера Эфиопии и лидера правящей в стране коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопского народа».
Агентство Reuters писало, что причиной его ухода стали беспорядки в стране и необходимость проведения реформ.
Антиправительственные выступления в Эфиопии продолжаются с 2015 года. Начались они с протестов крестьян оромо против планов расширения пределов столицы
После к ним примкнули этнические общины амхара, протестующие против несправедливой земельной политики правительства. С октября 2016 по август 2017 года в стране действовал режим ЧС. За это время в ходе массовых беспорядков погибли больше 600 человек.
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