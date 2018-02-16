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16 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

Эфиопия объявила чрезвычайное положение после отставки премьер-министра

Власти Эфиопии объявили чрезвычайное положение в стране после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об отставке. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

15 февраля господин Десалень объявил о решении уйти в отставку с поста премьера Эфиопии и лидера правящей в стране коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопского народа».

Агентство Reuters писало, что причиной его ухода стали беспорядки в стране и необходимость проведения реформ.

Антиправительственные выступления в Эфиопии продолжаются с 2015 года. Начались они с протестов крестьян оромо против планов расширения пределов столицы Аддис-Абебы за счет включения в городскую черту их земельных участков.

После к ним примкнули этнические общины амхара, протестующие против несправедливой земельной политики правительства. С октября 2016 по август 2017 года в стране действовал режим ЧС. За это время в ходе массовых беспорядков погибли больше 600 человек.

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