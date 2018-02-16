Эфиопия объявила чрезвычайное положение после отставки премьер-министра

Источник: Reuters

15 февраля господин Десалень объявил о решении уйти в отставку с поста премьера Эфиопии и лидера правящей в стране коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопского народа».

Агентство Reuters писало, что причиной его ухода стали беспорядки в стране и необходимость проведения реформ.

Антиправительственные выступления в Эфиопии продолжаются с 2015 года. Начались они с протестов крестьян оромо против планов расширения пределов столицы Аддис-Абебы за счет включения в городскую черту их земельных участков.