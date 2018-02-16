Саакашвили предрек распад Украины из-за олигархов и сепаратистских настроений
ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Украина превратилась в мафиозное государство, где все состояние принадлежит олигархам, в том числе Петру Порошенко и Ринату Ахметову.
ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Украина превратилась в мафиозное государство, где все состояние принадлежит олигархам, в том числе Петру Порошенко и Ринату Ахметову.
Такое мнение выразил бывший президент Грузии и
«Украина превращается в мафиозное государство
«Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — добавил он. По словам Саакашвили, экономика Украины находится в стадии стагнации, «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».
Развал Украины
В то же время бывший грузинский президент предупредил о скором развале Украины. «Восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств — это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев эмигрируют <…>. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — отметил Саакашвили.
Вместе с тем Саакашвили посетовал, что во время своего пребывания на посту губернатора Одесской области у него «не было денег на реформы». «У меня были связаны руки, но я обещал улучшения. Население было уже разочаровано, но я не мог ничего сделать без средств, без поддержки из Киева и
12 февраля
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