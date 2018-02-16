Россия не могла и не вмешивалась в американские выборы, заявил Лавров

Источник: РИА Новости

«Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел. На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопасность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании», — заявил Лавров в эфире телеканала «Евроньюс».

«Вы знаете, США — это очень специфическая политическая система. Я там работал немало лет. Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование (это было расследование Мюллера и сенатские слушания; к слушаниям, допросам привлекались десятки граждан), ни единого факта не утекло в публичную сферу — такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то “огонек”, то дым был бы виден сразу», — добавил Лавров.