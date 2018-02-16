Россия не могла и не вмешивалась в американские выборы, заявил Лавров
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва «не могла и не стала» вмешиваться в выборы президента США, подтверждение этому — отсутствие
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москва «не могла и не стала» вмешиваться в выборы президента США, подтверждение этому — отсутствие
«Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О
«Вы знаете, США — это очень специфическая политическая система. Я там работал немало лет. Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование (это было расследование Мюллера и сенатские слушания; к слушаниям, допросам привлекались десятки граждан), ни единого факта не утекло в публичную сферу — такого в США не бывает. Если бы там был хоть
По его словам, те, кто обвиняет Москву, «загнали себя в угол заявлениями о “точных” сведениях касательно российского вмешательства». «Сейчас задним числом просто пытаются найти хоть
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