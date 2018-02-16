Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов в Сирии
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Со стороны США в ситуации с военной поддержкой сирийских курдов возможен злой умысел, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Со стороны США в ситуации с военной поддержкой сирийских курдов возможен злой умысел, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вся эта история (операция Турции в Африне — прим. ред.) лишний раз подчеркивает недальновидность, близорукость, как угодно это назовите, если не злой умысел со стороны США. Последовательно, в течение
При этом министр напомнил, что как ни относиться к позиции Турции, ее позиция ни для кого никогда не была секретной.
По его словам, Анкара считала некоторые группировки курдов внутри Сирии отпочкованием от Рабочей партии Курдистана, которую Турция и целый ряд других стран занесли в список террористических организаций.
«Это все было известно. Турки неоднократно говорили, что они будут всячески препятствовать тому, чтобы именно курды взяли под контроль границу между Сирией и Турцией. Тем не менее, американцы на протяжении всего этого периода последовательно вооружали, причем достаточно массированно, курдские отряды, игнорируя турецкую позицию», — сообщил он.
Отношения между Турцией и США находятся в кризисе
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.