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16 февраля, источник: РИА Новости

Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов в Сирии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Со стороны США в ситуации с военной поддержкой сирийских курдов возможен злой умысел, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2018

«Вся эта история (операция Турции в Африне — прим. ред.) лишний раз подчеркивает недальновидность, близорукость, как угодно это назовите, если не злой умысел со стороны США. Последовательно, в течение двух-трех лет (то есть практически весь тот период, который коалиция во главе с Вашингтоном работает в Сирии), американский спецназ и другие подразделения находятся “на земле” в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска или мандата со стороны Совета Безопасности ООН. C самого начала своих действий в Сирии американцы сделали ставку на курдов и игнорировали недовольство Турции», — сообщил Лавров в интервью телеканалу «Евроньюс».

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При этом министр напомнил, что как ни относиться к позиции Турции, ее позиция ни для кого никогда не была секретной.

По его словам, Анкара считала некоторые группировки курдов внутри Сирии отпочкованием от Рабочей партии Курдистана, которую Турция и целый ряд других стран занесли в список террористических организаций.

«Это все было известно. Турки неоднократно говорили, что они будут всячески препятствовать тому, чтобы именно курды взяли под контроль границу между Сирией и Турцией. Тем не менее, американцы на протяжении всего этого периода последовательно вооружали, причем достаточно массированно, курдские отряды, игнорируя турецкую позицию», — сообщил он.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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