В Косово отмечают десятилетие одностороннего отделения от Сербии

Источник: РИА Новости

Самопровозглашенная республика Косово 17 февраля отмечает десятилетие одностороннего отделения от Сербии. Официальные торжества в ожидании «зарубежных друзей» были перенесены с субботы на воскресенье и программа мероприятий определялась до последнего момента.

Ожидается, что в торжествах примут участие представители США и ЕС, командования миротворческого корпуса KFOR под эгидой НАТО и гости из соседних государств, в первую очередь Албании. Характерно, что на годовщину специально прибыл духовой оркестр американских сил ВВС в Европе USAFE.

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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «похвалиться авторам и исполнителям косовского проекта нечем».

«Последовавшая в 2008 году односторонняя сецессия в нарушение основополагающих принципов международного права не решила задачи урегулирования косовского вопроса, перспективы которого по-прежнему туманны. Усилиями “благодетелей” Косово превратилось в “черную дыру” со странным статусом», — заявила Захарова перед годовщиной.

Без свежих данных переписи населения (оценочно до двух миллионов человек), без прозрачных экономических показателей, с неопределенным международным статусом и при отсутствии полноценных вооруженных сил косовские власти заявляют о своем стремлении в ЕС и НАТО.

При этом с ВВП на душу населения около 10 тысяч долларов США и безработицей более 30% Косово остается одним из беднейших регионов Европы.

В преддверии юбилея официальная Приштина кроме привычных нищеты, криминала, коррупции и слабой инфраструктуры стоит перед несколькими международными вызовами, одним из важнейших является терроризм.

По данным местных правоохранительных органов, около 300 косоваров отправились с 2012 года в зоны вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, где примкнули к различным террористическим организациям. Периодически поступают сообщения об их гибели на Ближнем Востоке и об арестах вербовщиков и инструкторов джихадистов в самом Косово.

Зависимость от независимости

Косовско-албанские власти в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. С тех пор каждое новое признание подается ими как большое достижение, вне зависимости от масштабов признавшего Косово государства.

Накануне годовщины независимости глава МИД самопровозглашенной республики Бехджет Пацолли заявил, что Барбадос стал 117-м государством, признавшим косовский суверенитет.

Достоверных сведений о количестве стран, признавших косовский суверенитет, не существует, поскольку официальные источники дают противоречивую информацию. В частности, власти Сербии опровергали утверждения из Приштины о признании со стороны отдельных стран (Оман, Гвинея-Бисау, Уганда), а некоторые другие государства сами отзывали свои признания (Суринам, Сан-Томе и Принсипи).

Помимо России и Сербии, самопровозглашенную республику не признали Китай, Индия, Бразилия и многие другие, в том числе пять стран Евросоюза — Испания, Греция, Словакия Румыния, Кипр.

С момента провозглашения независимости Косово вступило в различные международные организации — Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Международную федерацию футбола (ФИФА) и ряд других объединений. Намерения властей в Приштине вступить в ЮНЕСКО и Интерпол не увенчались успехом.

Либерализация визового режима с ЕС

Отмена виз для поездок в страны ЕС, где многие косовары десятилетиями находят легальные и нелегальные рабочие места, является одним из приоритетов Приштины. Помимо политического успеха либерализации речь идет о крупных суммах, которые косовская диаспора из-за рубежа регулярно отправляет домой.

Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан сообщил в ходе визита в Косово в 2016 году, что для перехода на безвизовый режим с Евросоюзом самопровозглашенной республике остается выполнить два требования Брюсселя:

одобрить демаркацию границы между Косово и Черногорией и активизировать борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Глава директората по вопросам расширения ЕС Кристиан Дэниелсон заявил в октябре 2017 года в ходе визита в Приштину, что самопровозглашенная республика Косово не получит облегчение визового режима с ЕС, пока не завершит определение границы с Черногорией.

Пограничный вопрос с Черногорией

Документ о демаркации между Приштиной и Подгорицей был подписан 26 августа 2015 года нынешним косовским президентом Хашимом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. После этого многие политические движения в Приштине заявили, что соседняя страна при демаркации присвоила 8 тысяч гектаров косовской территории. Попытки ратификации документа в парламенте Косово многократно приводили к инцидентам, распылению несогласными депутатами слезоточивого газа в зале заседаний и беспорядкам на улицах Приштины.

После визита в Приштину в минувший четверг черногорского премьера Душко Марковича, совпавшего по времени с приездом главы МИД Германии Зигмара Габриэля, президент Черногории Филип Вуянович и глава самопровозглашенной республики Тачи подписали совместное заявление с призывом к косовскому парламенту ратифицировать соглашение о госгранице. При этом власти Черногории выразили готовность пересмотреть и скорректировать линию границы, возможности чего ранее не допускали.

Председатель парламента самопровозглашенной республики Кадри Весели после этого объявил о прекращении «изоляции» Косово накануне юбилея.

«Очень хороша весть о достижении национального консенсуса по ратификации соглашения по демаркации с Черногорией. Такая политическая зрелость должна нам сопутствовать и в будущих важных для страны решениях. В нынешний юбилей независимости наступает конец изоляции страны и граждан и открывается путь к либерализации визового режима с ЕС», — написал Весели в Facebook.

Вице-премьер Косово Фатмир Лимай в свою очередь сообщил, что соглашение может предстать перед депутатами и быть ратифицировано большинством из 120 парламентариев уже в первую неделю марта.

Специальный международный суд в Гааге

Доклад спецпредставителя Дика Марти Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2011 года указал на многочисленные преступления на территории Косово в ходе вооруженного конфликта с властями Сербии в 1998—1999 годах.

Согласно документу, к военным преступлениям, а также международной наркоторговле и торговле человеческими органами могут быть причастны лидеры албанской Освободительной армии Косово (ОАК), нынешние представители руководства непризнанного государства. ЕС по итогам рассмотрения доклада основал Специальную следственную группу SITF, которая в 2014 году сообщила о достаточном количестве собранного материала для возбуждения уголовных дел.

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Парламент самопровозглашенной республики Косово в августе 2015 года утвердил закон о Специальном международном суде и Специальной прокуратуре. Данные органы должны действовать в соответствии с косовской конституцией и законодательством, а также международным правом и располагаться в нидерландской Гааге.

Представители спецсуда в июле 2017 года заявили, что орган, называемый также судом по преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК) в Гааге, готов к работе. Председатель спецсуда болгарский юрист Екатерина Трендафилова заявила в декабре в Приштине, что никакая занимаемая ныне высокая должность не освобождает обвиняемых от ответственности.

Среди вероятных обвиняемых СМИ региона называли множество представителей нынешнего руководства самопровозглашенной республики.

Сам глава Косово Хашим Тачи, премьер Рамуш Харадинай, глава парламентской «Инициативы за Косово» Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут Харадинай, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в июне коалиции, были полевыми командирвами ОАК и считаются в Сербии военными преступниками.

Часть косовских депутатов от правящей коалиции в декабре 2017 подали парламенту на рассмотрение законопроект против Специального международного суда, но набрали лишь 43 мандата из 120.

Противодействие косовских политиков работе суда вызвало серьезную критику со стороны ЕС и США. С предостерегающими заявлениями неоднократно выступали представители Брюсселя и Вашингтона.

Ветераны ОАК — президент самопровозглашенной республики Тачи, спикер парламента Весели и позже премьер Харадинай после неоднократно высказанных сомнений заявили о вынужденной необходимости позволить спецсуду работать. Однако парламентарий и брат Харадиная — Даут — пригрозил активизировать боевиков ОАК, когда начнутся аресты по предписаниям суда, а двоюродный брат косовского премьера — Насим, возглавляющий ассоциацию ветеранов ОАК, заявил, что его соратники обвинений «не поймут». До сих пор ни одно обвинение не было выдвинуто.

Диалог с Белградом

Официальный Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Сообщество должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.