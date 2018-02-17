Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс

«Мы должны добиться перемирия на Украине. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», — заявил министр.

Намеченная ранее дискуссия по урегулированию в Донбассе не состоится, так как Габриэль был вынужден вернуться в Берлин. «Вчера подробно с главой МИД Украины Павлом Климкиным все обсудили. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы», — отметил Лавров.