Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможном снятии европейских санкций с России, если миротворцев ООН удастся разметить в Донбассе. Габриэль считает идею президента РФ Владимира Путина о вводе миссии ООН правильной.
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