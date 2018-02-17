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12:23 (мск), источник: Вести.Ru

Евросоюз снимет санкции с России после ввода миссии ООН в Донбасс

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможном снятии европейских санкций с России, если миротворцев ООН удастся разметить в Донбассе. Габриэль считает идею президента РФ Владимира Путина о вводе миссии ООН правильной.

Источник: AP 2018

«Мы должны добиться перемирия на Украине. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», — заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил прессе о разных вариантах встречи министров иностранных дел «нормандского формата» (Россия, ФРГ, Франция, Украина), пишет РИА Новости.

Намеченная ранее дискуссия по урегулированию в Донбассе не состоится, так как Габриэль был вынужден вернуться в Берлин. «Вчера подробно с главой МИД Украины Павлом Климкиным все обсудили. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы», — отметил Лавров.

Совбез ООН обсудил Украину и антироссийские санкции
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3 февраля 2017© Ньюстюб
12 комментариевк этой статье
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