Бабурин сравнил Омск со столицей Афганистана

Политик пояснил, что за последние несколько десятков лет Омск значительно упал в рейтинге по качеству жизни по сравнению с соседними городами, которые раньше и мечтать не могли о том, чтобы обогнать наш город.

«Недавно я посещал Кабул в составе межгосударственной делегации. Когда-то я был солдатом там, и по сравнению с Омском, Кабул был деревней. Сейчас это пятимиллионный современный город, хоть там и проходила война», — рассказал Бабурин.