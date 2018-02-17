Бабурин сравнил Омск со столицей Афганистана
Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин на
Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин на
Политик пояснил, что за последние несколько десятков лет Омск значительно упал в рейтинге по качеству жизни по сравнению с соседними городами, которые раньше и мечтать не могли о том, чтобы обогнать наш город.
«Недавно я посещал Кабул в составе межгосударственной делегации.
Вместе с тем, политик отметил, что новое руководство региона делает шаги по созданию позитивного образа жизни для омичей.
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