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12:40 (мск), источник: СуперОмск

Бабурин сравнил Омск со столицей Афганистана

Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин на пресс-конференции в омском Региональном центре по связям с общественностью отметил изменения, случившиеся с Омском, причем не в лучшую сторону.

Политик пояснил, что за последние несколько десятков лет Омск значительно упал в рейтинге по качеству жизни по сравнению с соседними городами, которые раньше и мечтать не могли о том, чтобы обогнать наш город.

«Недавно я посещал Кабул в составе межгосударственной делегации. Когда-то я был солдатом там, и по сравнению с Омском, Кабул был деревней. Сейчас это пятимиллионный современный город, хоть там и проходила война», — рассказал Бабурин.

Вместе с тем, политик отметил, что новое руководство региона делает шаги по созданию позитивного образа жизни для омичей.

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