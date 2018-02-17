Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море
Командир судна Брайан Галло заявил о приверженности создания «прочных связей в Черноморском регионе, которые критически важны для нашего мира и стабильности».
Командир судна Брайан Галло заявил о приверженности создания «прочных связей в Черноморском регионе, которые критически важны для нашего мира и стабильности».
ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американский эсминец Ross, оснащенный управляемыми ракетами, 16 февраля вошел в Черное море. Об этом говорится в полученном ТАСС в субботу заявлении
«Мы привержены созданию прочных связей в Черноморском регионе, которые критически важны для нашего мира и стабильности. Наше присутствие здесь укрепляет доверие и убеждает союзников в нашей приверженности безопасности в регионе», — приводятся в документе слова командира эсминца Брайана Галло.
Ross — эсминец типа Arleigh Burke, он оснащен системой ПРО Aegis. Основное ударное вооружение эсминца — крылатые ракеты Tomahawk.
Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.
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