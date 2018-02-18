Выборы депутатов местных Советов пройдут сегодня в Беларуси

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Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

Для голосования на местных выборах образовано 5870 участков, из которых 250 — в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 — в воинских частях.

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.