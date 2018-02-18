Макей на полях Мюнхенской конференции провел переговоры с представителями ЕС и США

Источник: БЕЛТА

«На полях» Мюнхенской конференции министр также провел ряд двусторонних встреч и переговоров.

Актуальная повестка сотрудничества Беларуси и Германии стала предметом переговоров руководителя белорусского внешнеполитического ведомства с советником Федерального канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хеккером.

Перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом Владимир Макей обсудил с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом и Генеральным секретарем ЕСВД Хельгой Шмид.

С председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером глава белорусского МИД обсудил модальности проведения в Минске осенью 2018 года встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной тематике диалога между Востоком и Западом и региональной безопасности.

Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров Владимира Макея со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Встреча В. Макея с Государственным секретарем МИД Швеции А. Сёдер.

Состоялись встречи Министра иностранных дел Беларуси с руководителями внешнеполитических ведомств Египта Самехом Шукри, Судана Ибрагимом Гандуром, Государственным секретарем МИД Швеции Анникой Седер, в ходе которых предметно рассмотрены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Владимир Макей встретился также с председателем Восточного комитета германской экономики Вольфгангом Бюхеле, с которым были обсуждены вопросы активизации деятельности Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, возобновившего свою работу в 2017 году, содействия развитию промышленной кооперации между предприятиями Беларуси и Германии.