Премьер Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип сообщил, что Кишинев выступает за сбалансированные и дружественные отношения с Москвой. Соответствующее заявление глава молдавского кабмина сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизировано, а диалог базировался бы на взаимном уважении», — отметил Филип, которого цитирует пресс-служба кабмина.

В пресс-релизе правительства сказано, что в этих отношениях «должно быть видно реальное желание помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова военные силы и боеприпасы».