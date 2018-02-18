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00:46 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер Молдовы Павел Филип рассказал, какие он видит перспективы сотрудничества Кишинева и Москвы.

Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип сообщил, что Кишинев выступает за сбалансированные и дружественные отношения с Москвой. Соответствующее заявление глава молдавского кабмина сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизировано, а диалог базировался бы на взаимном уважении», — отметил Филип, которого цитирует пресс-служба кабмина.

В пресс-релизе правительства сказано, что в этих отношениях «должно быть видно реальное желание помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова военные силы и боеприпасы».

Там также сообщили, что молдавский премьер обратил внимание на «состояние неопределенности, нависшее над Восточной Европой и всеми другими странами региона». По его словам, все эти государства сталкиваются с одинаковыми вопросами, среди которых, как считает глава правительства Молдовы, проблема того, что через Восточную Европу проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.

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