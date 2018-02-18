Премьер Молдовы высказался по поводу отношений с Россией
На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер Молдовы Павел Филип рассказал, какие он видит перспективы сотрудничества Кишинева и Москвы.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер Молдовы Павел Филип рассказал, какие он видит перспективы сотрудничества Кишинева и Москвы.
КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип сообщил, что Кишинев выступает за сбалансированные и дружественные отношения с Москвой. Соответствующее заявление глава молдавского кабмина сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизировано, а диалог базировался бы на взаимном уважении», — отметил Филип, которого цитирует
В
Там также сообщили, что молдавский премьер обратил внимание на «состояние неопределенности, нависшее над Восточной Европой и всеми другими странами региона». По его словам, все эти государства сталкиваются с одинаковыми вопросами, среди которых, как считает глава правительства Молдовы, проблема того, что через Восточную Европу проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.